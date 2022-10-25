中國是目前唯一執行寬鬆政策的主要市場，花旗集團預估2023年中國實質GDP成長率為4.5%，遠超過歐盟（-0.5%）、美國（0.7%）和英國（-1.0%）的預估成長率。在低通膨和寬鬆貨幣政策的情況下，中國的經濟和市場復甦可望加速，陸股目前處於相對低檔區，2022-2023 年的股票報酬在低基期下，獲利可期！至於投資的幣別，則可依個人的資產作配置！

花旗集團認為，中國對全球經濟的重要性與日遽增。在2001年中國剛加入世貿組織的時候，GDP約為1.21兆美金，只有日本GDP的四分之一，美國的12%，大幅躍升至2021年的17.73兆美元，是日本GDP的3.5倍，美國的近80%。中國從當時的全球第6大經濟體，逐步超越日、德、英、法，成為僅次於美國的全球第2大經濟體。

中國的貿易總額也從2001年的5,100億美金，大幅攀升至2021年的6.05兆美金，在全球貿易量佔比也從4.02%上升至13.51%，並在2013年總貿易量首次正式超越美國，成為全球貿易龍頭。

儘管美中貿易戰隨著半導體禁令再度白熱化，然而過去美中貿易戰並未能真正改善美國的大額貿易逆差。兩國貿易差額從2017年的2656億美金，進一步擴大至2021年的3,972億美金。