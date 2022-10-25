做運動應視個人身體狀況而定，一名女網友表示，高中體育老師每次上課都要求全班要跑操場5圈，她過去曾罹患過白血病，身體較其他同學虛弱，但老師還是堅持要她跑步，就連生理期腹痛也不能例外，她愈跑愈崩潰，下秒直接假裝昏倒在地，事後引發多位學生家長出面指控老師不適任，老師最後被校方開除，貼文上線，網友皆認同她的作法說，「還好妳有演，不然改天就真的出人命了」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，小時候曾得過白血病，治療多年才痊癒，但那次之後身體變得體弱多病，醫師提醒她要避免激烈運動，但她的高中體育老師規定，上體育課要跑5圈操場，且要全班帶隊跑，若脫隊就得多跑幾圈，她的母親曾為此向體育老師溝通，老師依然故我，班上也有不少同學抱怨。

原PO表示，有一次生理期導致她腹部悶痛，體育老師堅持要加入隊伍跑步，她一個人在隊伍的最後，老師也不斷地叫罵要她跟上，她滿腹委屈，下秒假裝昏倒在地，同學嚇得放聲尖叫，急忙把她送到保健室。

原PO說，母親接到她昏倒的消息，衝到學校怒罵體育老師，引發軒然大波，其他學生家長出面控訴體育老師不適任，最後學校將體育老師開除。

貼文曝光，逾5千網友按讚、3百多人留言，「還好妳有演，不然改天就真的出人命」、「真的是很爛的體育老師」、「體育老師應該要感謝妳，沒有妳她可能會鬧出人命」、「他知道妳有得過白血病還讓妳跑，她是腦袋壞掉嗎？」