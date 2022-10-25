新營鐵道文化園區所在的新營糖廠為台糖3大總廠之一，廠區保留營業用的五分車及小火車頭。（張毓翎攝）

台南市新營鐵道文化園區五分車，因路線維修而停駛近2年，不少地方居民和遊客殷殷期盼盡早復駛，而近來終於傳出好消息，營運單位台糖公司將於29日開放中興車站至新營車站路段，共7個班次，陪伴大小朋友一起度過10月最後一個周末。

新營鐵道文化園區所在的新營糖廠為台糖3大總廠之一，廠區保留營業用的五分車及小火車頭，前年12月中興車站行駛至柳營八翁酪農區及往新營車站的五分車，配合鐵軌路線維修暫停營運，歷時近2年，總算盼到了復駛，初期復駛路線為中興車站至新營車站，往柳營方向的路線尚在整修，復駛還要再等等。

園方表示，目前五分車路線為中興車站至新營車站區間，路程約1公里、車程10分鐘，本周六正式復駛，未來假日2天都有固定班次，分別於早上9點10分、10點10分、11點10分與下午1點10分、2點10分、3點10分和4點10分，從中興車站發車；平日則採預約制，想搭車的團體遊客要提前預約。

新營糖廠承載許多世代人們的回憶，台南市政府都發局與台糖公司合作，改造新營糖廠成新營鐵道地景公園，糖鐵路線也整理為甜覓鐵馬道，提供民眾良好的休憩場所，而相關工程成果更陸續榮獲公共工程金質獎、國家卓越建設獎、建築園冶獎及台灣景觀大獎的肯定。

園方提到，民眾除了可在中興車站購票上車，也能從台鐵新營火車站步行到糖鐵新營車站轉乘五分車，抵達中興車站時再補票就行了，這條路線沿途可欣賞鐵道地景公園景致；另外，目前五分車周圍環境正進行整修，將與全新面貌與大家見面，民眾來到附近時，要記得繞道、注意安全。