高雄一名43歲女教師去年摸到左側乳房有腫塊，就醫檢查後發現竟是2.2公分大小的「高風險早期三陰性乳癌」，癌細胞也擴散至淋巴。她採取醫師建議，手術前接受8次免疫藥物合併化療，搭配術後持續9次免疫輔助治療，順利重生。高雄市乳癌防治衛教學會強調，該治療新技術可達到5年內復發率不到1成的佳績，可助病友重生。

受到年紀老化、初經早或停經晚、肥胖和運動缺乏等因素影響，台灣乳癌發生率近32年成長逾4倍，根據國民健康署2019年癌症登記資料，每年約新增1萬5000名乳癌病友，「三陰性乳癌」占10至15％。

台灣外科醫學會理事長侯明鋒表示，仰賴醫學技術進步，乳癌不再是單純的癌細胞摘除。醫學中心針對第三期到第四期乳癌患者，採用先進的治療技術，5年存活率甚至比非醫學中心高出5至10％。

侯明鋒指出，臨床發現有一群「高風險早期三陰性乳癌」病友，指「腫瘤介於1至2公分且合併淋巴轉移」或「腫瘤大於2公分，無論淋巴是否轉移」的三陰性乳癌族群，採取傳統化療後，5年內復發或轉移的比例高達3成。若採用「8＋9」新技術，就能有效減少復發風險。

高雄市立大同醫院陳芳銘副院長解釋，癌症透過血液和淋巴轉移，容易跑到肝肺臟，造成生命的威脅。「高風險早期三陰性乳癌」治療翻轉的特色，在於術前就用藥物治療，有效阻止癌細胞擴散，減少乳房切除範圍，降低復發率。配合切除手術後，再搭配9次免疫藥物的輔助療法，清除殘存癌細胞。

最新國際治療指引指出，一項針對1174位病人的隨機分組、雙盲、多中心、安慰劑對照試驗，「高風險早期三陰性乳癌」乳癌病友術前以免疫治療藥物搭配化療，有機會提升「病理完全緩解率」超過6成，減少手術切除的範圍。手術後接續免疫藥物的輔助治療約半年，有助消滅手術後仍殘存的癌細胞，提升無事件存活期，同時降低近4成遠端惡化或復發風險，有機會追求更長的存活時間。

陳芳銘副院長表示，無論早期或晚期，近年三陰性乳癌治療皆已有明顯的進步，

原本3成會轉移復發，如今只剩不到1成，超過6成腫瘤組織完全消失。病友不要誤信坊間的錯誤資訊，錯過治療的黃金時間。

女教師透過影片表達對治療成功的感動，她強調，體內腫瘤已從橄欖般大小縮小成小鐵釘般細小，控制良好，學生也特別為她「慶生」，治療成功讓她更有勇氣迎向未來的人生。