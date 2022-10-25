中市警方今年2月搜索更生畫家魏男住處，查扣工具、1把改造手槍、40顆子彈及毒品；警方因槍毒案今年4月循線將他拘提帶回，他毒癮發作假裝肚子餓，經警聯絡賴姓女友購餐外、還暗示她挾帶毒品，賴女大膽攜7包毒品、2支毒品針劑進警局，偷塞2針劑給魏被抓到，再趁隙跑到廁所將毒品丟馬桶沖掉，又被查獲。台中地檢署偵結，依毒品及槍砲等罪起訴兩人。

魏男在2020年1、2月間自二手市場及道具槍店，購買模擬槍4支及彈頭、彈殼及底火等材料，在住處以改造工具改製成3把手槍及92顆子彈。魏不但擁槍自重，在同年10月向友人購買75公克海洛因、37.5公克安非他命等毒品。

魏男有更生畫家之稱，書畫創作屢獲美展入選，常投身公益，獲邀到獄中、觀護所現身說法鼓勵更生人重返社會，2020年8月間曾在台南舉辦「墨望初衷」書畫展，豈料，再涉槍、毒等案。

中市警方在今年2月17日先後搜索他位於中市東區住處及彰化市工寮，查扣一批改造工具及1把改造手槍、40顆子彈，部分毒品，案經偵辦。

魏男手上仍持有槍彈及毒品，今年3月24日他開車載賴姓女友行經中市烏日區，在1家超商附近，將海洛因及安非他命各約3.5公克交給謝女；他4月間開車戴女到文心路下車前，將5包海洛因、2包安非他命及2支含海洛因的2支注射筒，交給她保管。

警方循線在今年4月12日晚間拘提魏男，帶回警局調查，魏毒癮發作、痛苦難耐，藉口肚子餓經員警聯絡賴女，魏以電話要求她購餐，並暗示夾帶毒品。

賴女囂張夾帶7包毒品及2支毒品針劑進警局，趁攙扶魏上廁所時，偷塞2支毒針給他，被員警即時發現。賴自己趁隙進廁所，將身上7包毒品丟進馬桶內沖掉，警方時即發現， 警方找人即時取出殘留毒品，查扣在案。

警方並在4月13日由魏男帶路，到南投魚池鄉土地公廟草樹叢中，查扣到他藏放的2支非制式手槍、1支改造手槍及52顆子彈。警方將查扣到的槍彈送鑑定，其中的2把改造手槍及52顆子彈均具殺傷力。全案台中地檢署偵結，依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌將魏男及賴女兩人起訴。

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