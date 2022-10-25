頂新和德基金捐助成立好食好事基金會，6家在地團隊參與，大幅增加在地農產曝光度與知名度，並讓國際看到彰化縣的農產實力。（頂新和德基金會提供／吳敏菁彰化傳真）

頂新和德基金捐助成立好食好事基金會，6家在地團隊參與，大幅增加在地農產曝光度與知名度，並讓國際看到彰化縣的農產實力。（頂新和德基金會提供／吳敏菁彰化傳真）

頂新和德基金捐助成立好食好事基金會，今年在彰化試辦「食農創生計畫」，與知名網路群募平台「嘖嘖」合作，吸引逾3萬人次造訪網頁，募資219萬元，大幅增加在地農產曝光度與知名度，「彰化長日咖啡」咖啡渣蚊香更獲得日本買家的青睞，讓國際看到台灣農產實力。

好食好事基金會長期推廣台灣食農產業創新，自2018年起海選台灣具優質潛力的食農新創企業進入「好食好事加速器」，但發現許多農業縣市不乏許多高品質食農產品，受限行銷推廣資源、難以入選加速器計畫，相當可惜。

好食好事基金會執行長陳茂嘉表示，基金會於是在2022年啟動台灣第一個以食農為主題的地方創生計畫「好食好事食農創生計畫」，食農產品多樣化冠於全國的彰化縣作為試辦基地，拉動地方發展之在地企業，帶動人才回流，振興地方經濟、永續發展。

「好食好事食農創生計畫」6家參與團隊分別為：永靖四芳社區（精油、荖葉）、彰化長日咖啡（八卦山咖啡）、二林蘭輝酒莊（葡萄酒）、埤頭藝龍種苗（百香果）、社頭半線香草莊園（香莢蘭）及員林幸福販賣所（霜淇淋）。

經5個月的專業課程訓練、業師現地輔導、青年創業小聚等訓練與活動，在經營體質、生產技術、產品設計、行銷觀念等方面有明顯的成長與提升。

陳茂嘉表示，這次群眾募資結果，平均募資達成率266％， 6個食農團隊皆獲得10萬元獎勵金；此外，募資金額82萬的「藝龍種苗公司」榮獲「募資金額最高獎」，「贊助人數最多獎」則由募資贊助人數達1307人的「幸福販賣所」獲得，兩間團隊分別獲得新台幣50萬獎金。「彰化長日咖啡」研發的咖啡渣蚊香也因此提高能見度，獲得日本買家採購，正準備和3家日本公司簽約。

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