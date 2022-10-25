不少駕駛遇到有測速照相機的路段，會下意識提高警覺並降低車速，深怕一不小心就「貢獻國庫」。日前一名網友分享照片，路邊的測速照相機居然鬧「空城計」，空有外殼卻不見相機，覺得受騙的網友不禁飆罵髒話，沒想到貼文一出後，許多駕駛反而認為，這樣的裝置其實更可怕。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」曬出兩張照片，某日他行經一台測速照相機時，意外發現相機空有外殼，內部竟然完全沒有任何東西，不曉得究竟是被拆除了，還是來不及裝設完畢，讓他看了忍不住爆粗口，「雞排咧！原來是空的」。

照片曝光後，不少網友認為，設置空心測速相機就像是在玩心理戰一樣，「心靈測速照相機，看到就怕了」、「嚇阻型測速照相機」、「聽過科技執法，第一次看到心靈執法」、「欺敵戰術，嚇人用的啦」。

不過也有其他人分享自身經驗，認為這樣的設置駕駛更需要提防，「這種才可怕，等你們都以為是空的，哪天突然裝上去，全部中獎」、「當你習慣這是假的時候，就可以準備收割了」、「那是偽裝的，真正的在500公尺外，吃定你過這支肯定油門大踩」、「這種的就是他會不經意地突然放進去，然後很多人就會突然收到紅包，聽說每個地區都會有幾個空盒，照相機會輪流放」。