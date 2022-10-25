懸疑驚悚韓劇《BLIND局中人》由「2PM」玉澤演、河錫辰、「Apink」鄭恩地主演，故事以「小丑殺人案」作為開端，帶出刑警、法官、社工以及陪審員們背後不為人知的故事。最新劇情中，犯下多起殺人案的真兇終於露臉，是「小丑殺人案」國民陪審員之一、形象溫柔友善的鄭寅成（朴智彬飾），他的真實身份是20年前希望福利中心的受虐少年，為了復仇而展開殺人計畫，但背後似乎還牽著著不可告人的秘密。

該劇劇情層層翻轉，每一集事件都有出人意料的發展，玉澤演也坦言在看劇本時，自己都覺得燒腦、驚呼連連，「這部看點就在於，絕對不能相信任何人，當你覺得某人是兇手時，他往往不是兇手，但你覺得某人不是兇手的時候，他卻又是兇手，劇情讓人一頭霧水，不過看每一集的時候，都會得到新提示。」劇組近來也釋出令人衝擊的「隱藏版海報」，原來在一開始的3人海報就暗藏伏筆，掐住玉澤演脖子的手原來不是河錫辰而是朴智彬，也揭示劇情將進入反轉後的最後高潮。

演員精湛演技也備受稱讚，其中一幕，鄭恩地目睹她視如親妹妹的輔導高中生遭到殺害，死狀淒慘的陳屍在她眼前，她從震驚落淚到全身發抖，最後崩潰放聲哭喊，「碎裂式情緒演技」被網友大讚。而劇中，在鄭恩地情緒潰堤之際，玉澤演上前雙手環抱住安慰她，讓人見到角色暖心的一面，事後玉澤演擔心鄭恩地獨居會危險，更對她說：「你就住在我們家吧，至於房間，你就睡我房間吧！」在緊張劇情中帶來一抹粉紅色氛圍。

《BLIND局中人》每週六、日晚間10點在愛奇藝國際站上線。