台中市政府觀光旅遊局打造3條觀光公車路線，只要搭乘公車就能從市區暢遊到山城、海線或屯區，25日正式啟動。（林欣儀攝）

為帶動台中市各區發展，台中市政府觀光旅遊局打造3條觀光公車路線，只要搭乘公車就能從市區暢遊到山城、海線或屯區，除結合在地店家推出消費優惠，還可串聯台鐵、捷運、幹線公車或iBike，形成完善交通觀光路網；而因應消費型態轉變，這3條觀光公車皆可使用行動支付，25日正式啟動。

台中市副市長令狐榮達及觀光旅遊局長韓育琪、交通局長葉昭甫等人，一同宣布台中市觀光公車啟動了！3條路線分別為行經谷關溫泉、東豐自行車綠廊、東勢客家文化園區的「153路谷關線」，可抵達梧棲觀光漁港、高美濕地的「309路高美線」，以及前往霧峰林家宮保第園區、霧峰農會酒莊、光復新村、921地震教育園區的「151路阿罩霧線」。

令狐榮達表示，台中市是台灣的交通要道，有高鐵、海港與空港，市府繼去年推出「台灣好行－台中時尚城中城線」景點接駁公車後，再度將現有公車路線轉型並升級為觀光公車，帶領民眾走訪山、海、屯區等景點，且各路線車輛外觀以「山林綠」、「海洋藍」及「磚瓦橘」做識別區隔，民眾不會搭錯車。

韓育琪指出，觀光公車的品牌識別以「中」字為軸心，串聯各路線做出組合搭配，象徵位處台灣中部的台中在不斷創新、轉動，也期盼透過觀光公車串起城市各個角落；為方便民眾規畫形成，觀旅局也設計觀光公車旅遊摺頁，沿線旅服中心或交通場站皆可索取。

此外，因應消費型態轉變，觀旅局強調，3條觀光公車路線皆可使用行動支付，市府也媒合沿線特色店家推出搭乘優惠；配合觀光公車啟動，觀旅局建置「台中觀光公車專區」網頁，登載周邊旅遊資訊、推薦遊程與轉乘幹線公車、台鐵、捷運、iBike等相關資訊，盼提升觀光效益。