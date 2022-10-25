花蓮第一所公共托嬰中心設在新城鄉青年住宅內，以公設民營方式經營，經營團隊也引進智慧系統，包含智慧床墊等，即時掌握孩子身體情況。（羅亦晽攝）

花蓮第一所公共托嬰中心設在新城鄉青年住宅內，以公設民營方式提供日間托育服務，預計收托32名2個月至未滿2歲嬰幼兒，25日啟用後，近日將舉辦說明會，邀請家長參觀、了解中心提供的服務。（羅亦晽攝）

現代社會多屬雙薪家庭，托育服務需求量大，花蓮縣政府除設置3處公共托育家園，今年更在新城鄉青年住宅成立第一所公共托嬰中心，以公設民營方式提供日間托育服務，並引進智慧系統供家長掌握孩子托育情況，啟用後預計收托32名2個月至未滿2歲嬰幼兒。

縣府社會處處長陳加富指出，花蓮目前共有8間托嬰機構，分別為4間為私立托嬰中心、3間公托家園，及青年住宅內的新秀公共托嬰中心，其中，公托家園每間收托量為12名，托嬰中心則可依空間坪數決定收托數，新秀公共托嬰中心收托量則為32名。

新秀公共托嬰中心經營模式為公辦民營，經營團隊引進智慧托育系統，包含智慧床墊監測孩子的睡眠品質、呼吸、心跳或其他動作，偵測到問題時便會發出警訊聲響，通知照護員查看；電子聯絡簿紀錄孩子活動、用餐等狀況，家長另可透過手機app系統掌握孩子的托育情況。

縣府社會處表示，新秀公共托嬰中心收費為1萬1300元，不過可搭配托育公共化費用補助，第一胎補助5500元，中低收入戶為7500元，低收入戶則為9500元，盼能藉此減輕家長負擔，安心回到職場工作。

新秀公共托嬰中心今天揭牌後，經營團隊近日將舉辦說明會，邀請家長至現場參觀、了解中心提供的托育服務，屆時若報名人數超過預計托育的數量，則會以抽籤方式決定錄取與否。

此外，陳加富也透露，未來除了新秀公共托嬰中心，目前壽豐鄉已爭取補助核定，帶經費到位後，將在鄉公所旁建置公辦民營的托嬰中心及親子館，逐步建立全縣公共托育網絡。