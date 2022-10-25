新竹縣長楊文科推動老中青幼都照顧政策，縣議員上官秋燕建議縣府補助1萬元凍卵營養金，給讓30歲至40歲有需要的女性凍卵，並以時空背景不同，物價上漲，希望縣民平安保險從30萬元，加碼5萬元成35萬元，幫助更多家庭。

楊文科說，目前政府有依照不同療程，給予不孕症夫妻補助，但是否能補助30歲至40歲女性凍卵營養金，會請衛生局研議，希望將福利給予真正需要補助的人。

衛生局長殷東成說，目前凍卵補助對象為一般不孕夫妻，為我國國籍且妻未滿45歲，並具不孕症診斷證明，需進行試管嬰兒療程者。

除了低收入戶及中低收入戶維持每次最高補助15萬元外，一般不孕夫妻首次申請最高補助10萬元，再次申請者最高補助6萬元，並依各範圍療程給予不同補助額度，若不孕夫妻實際支出金額未達補助金額上限者，則依照該次療程的實際支出金額，給予補助。

社會處長李國祿說，縣民平安保險從2011年開始實施，從2019到2021年這3年，申請人分有164人、151人及179人，縣府每年編列5500萬元，如果要再增加5萬元，預算估計要再增加900萬元。楊文科對縣民平安保險是否再加 碼5萬元，表示會考慮財政負擔狀況後研議。