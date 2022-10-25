陳姓婦人說，男子以三字經對她辱駡、恐嚇，讓她心生畏懼，受到很大的創傷。（呂妍庭翻攝）

六腳鄉長選舉五五波 黃明世不甘支持者被駡三字經報案

嘉義縣六腳鄉長選情緊繃，申請退黨又被民進黨開除黨籍的無黨籍六腳鄉長候選人、鄉代會主席黃明世今與10多名支持者，陪同陳姓婦人到朴子分局六腳分駐所報案，指控對手民進黨六腳鄉長候選人黃鉦凱的支持者以不堪入耳言詞辱駡陳婦，讓陳婦心靈受到創傷，報案是要保護支持者，目前警方根據民眾提供的側錄畫面，已掌握到涉嫌公然侮辱男子身分，將進一步約談到案。

黃明世支持者、菜販陳姓婦人不斷哭泣，哽咽地說，10月初在一處疫苗接種場合，她在場拜票、關心民眾，當時有4、5個人穿著黃鉦凱競選背心，其中1名高高的男子以三字經對她辱駡、恐嚇，讓她心生畏懼，受到很大的創傷，事發至今都睡不著，瘦了好幾公斤。

黃明世今與支持者在分駐所外高喊「譴責暴力」，表示他的支持者多是義務來幫忙選舉，大多是女性，現有人遭到侮辱而害怕，才會陪同向警方報案，請求保護，強調選舉是一時的，大家都是為了六腳鄉將來在打拚，支持者不該受到這樣的對待。

黃鉦凱說，他很多支持者都是志工、自發來相挺，難免有人比較熱情，呼籲支持者和平理性，心平氣和面對所有的事情，盡量來溝通，也呼籲這次選舉能公平競爭，乾淨選舉。

六腳鄉長選戰綠營內鬨，民進黨籍議員黃鉦凱轉換跑道選鄉長，獲嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等國嘉隊力挺，黃明世提出退黨後，被黨部認定違紀參選遭開除黨籍，不過仍獲六腳農會系統大力支持，目前雙方勢均力敵，選情五五波。