《Japanese Style》演員群石崎Huwie（左起）、要潤、市川實日子、仲野太賀、檀麗、柄本明、KAƵMA。（摘自官方IG）

日本新世代演技派男星仲野太賀近2年火力全開，剛在《初戀的惡魔》和林遣都搭擋，從不自我設限的他，又展開全新挑戰，主演新劇《Japanese Style》竟以舞台劇方式一鏡到底，首集播出後立刻引起熱議，仲野太賀對自己的表現更是毫不吝嗇打了「150分！」

仲野太賀透露整個劇組會用一整天的時間練習與彩排，正式錄影時則會邀請觀眾到現場觀看，無論幕前幕後在30分鐘內都是全力以赴，首集為自己打了150分的他苦笑「總之就是頭洗下去，就得完成」，且絕對得把台詞背得滾瓜爛熟，首集播出後讓觀眾驚訝不已，直呼「這一鏡到底真的是太厲害了」。

除了仲野太賀飾演男主角柿丘哲郎，更集合市川實日子、要潤、KAƵMA、石崎Huwie、檀麗、柄本明等各類型的實力派演員同台飆戲，所有演員與工作人員沒有出錯的餘地，都聚精會神攜手完成這30分鐘的「演出」，主題曲則找來新世代超人氣創作歌手Vaundy演唱，也成為與眾不同的獨特秋季檔日劇。

該劇由《喜劇開場》編劇金子茂樹操刀，描述為了反抗父親而離家出走的柿丘哲郎是「虹之屋」的第三代繼承人，他在外面虛度十年，回到老家準備繼承家業的故事。《Japanese Style》每週日在friDay影音跟播。