前高雄市長韓國瑜預計30日出席桃園市議員候選人楊朝偉競選總部成立，國民黨桃園市長候選人張善政將與韓國瑜同台，張善政回應，「一直都有保持聯絡。」楊朝偉則在臉書說，感謝韓國瑜真心相挺，能邀請韓國瑜到場，是自己的榮幸。

外界一直好奇先前總統大選與韓國瑜搭檔的張善政到底何時會在桃園合體，楊朝偉率先在臉書揭露，周日30日楊朝偉、張善政聯合競選總部將成立，屆時韓國瑜將站台助講。

楊朝偉表示，韓國瑜當初在高雄要選市長時，就非常力挺，因為很難得國民黨終於有可以這麼團結黨員的政治人物。這次因為黨的協調，自己決定到八德參選，有榮幸邀請最強的韓國瑜，也請張善政一起出席「強強合體」，也是樂觀其成。

對此張善政回應，雙方一直都有保持聯絡，不過對於韓當天在桃園是否有其他行程，張善政則說，只知道那天會同台。

張善政受訪也回應，談到當初到Google上班，當時Google給他台灣、馬來西亞、香港、新加坡4處選擇，張善政選擇最熟悉也最喜歡的台灣，並在桃園上班。張善政說，Google是國際化公司，對於員工上班地點給予非常大的彈性。當時主管他亞洲的雲端資料中心，台灣、桃園是我們的家，當然要選自己最喜歡的地方，後來也證明是最有效率的地方。

另外張善政24日在臉書提到人生經歷，也點名對手鄭運鵬，張善政說，鄭運鵬到大陸賺人民幣沒有什麼，但是2008年鄭運鵬到大陸賺錢的時候，那時候他就在宏碁上班，替宏碁做開創科技新服務，當時也有相當時間投入政府服務，跟對岸網軍作戰。張善政說，2人人生經驗多麼不同，對於台灣的貢獻當然也不同。

至於綠營批評22日北區競選總部成立造勢時，搭設場地破壞草坪，另外也有宣傳車差點撞到騎士。張善政說，使用過以後當然要負責復原，這是天經地義的事，沒有什麼好拿來做文章的。另外也會提醒所有的團隊朋友，在做任何輔選工作的時候要特別小心，包括交通規則等等。