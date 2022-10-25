小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》在日前鬧出雙面人風波，讓身陷風波的Lulu難得嚴肅的發文澄清，小S今（25日）出席代言活動，表示金鐘獎時有跟Lulu聊天也有交換聯繫方式，Lulu得獎時也起身擁抱，獻上祝福。

近日節目又發生劉雨柔、楊皓如在她節目隔空交火，小S今委屈說：「很多節目都會猜相關人物，又不是只有我們節目，好像我們很可怕，真的不要害我們」，她也提到以前《康熙來了》的小本本，最多只有親戚好奇裡面內容，「但我真的想不起來，一天錄5集真的想不起來內容，小本本的人我也不記得了，讓它（事件）過去吧！」

小S在金鐘獎前確診新冠肺炎，因為無法喝酒瘦了4公斤，目前也留有咳嗽、腦霧等後遺症，她說主持《小姐不熙娣》時一直覺得腦筋沒接起來，但製作人卻不相信這一說法，「結束後第一天錄影的腦霧非常嚴重，當天腳本還沒有名字，說等嘉賓面具拿下就認得出，結果我知道他們是誰，但腦筋一片空白說不出名字，大家看到播出會嚇壞，想說這人還有主持能力嗎」。