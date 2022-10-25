丁噹送上見面禮給蔡昌憲。（相信音樂提供）

丁噹和蔡昌憲相見歡。（相信音樂提供）

蔡昌憲為搭錯車練唱，丁噹探班幫他搽汗。（相信音樂提供）

音樂劇《搭錯車》即將在11月4、5、6日在臺北表演藝術中心大劇院登場，新成員「寶島新歌王」蔡昌憲早已偷偷密練多時，日前丁噹帶著見面禮，趁蔡昌憲獨自練唱時驚喜探班，歡迎他加入《搭錯車》這個大家庭，這也是劇中兩位青梅竹馬的第一次見面。

蔡昌憲在《搭錯車》飾演女主角阿美的青梅馬「阿明」，和丁噹有許多精彩對手戲，兩人第一次碰面，阿明就被熱情的阿美嚇到了，蔡昌憲說對丁噹的印象是情歌天后，加上在《搭錯車》裡阿美的個性很壓抑，以為她是一位靜靜的女生，沒想到本人超級活潑，一見面就飛奔過來給他一個大擁抱，與他心中的想像有很大的反差。

而丁噹見到蔡昌憲一秒入戲對著他直喊：「哥你去哪裡，我找你好苦。」蔡昌憲也馬上接招：「妳不是去巡迴演出嗎？我一直在這裡，我一直在等，只是妳讓我等得有點久。」一搭一唱，默契十足，兩人雖然都未曾在工作場合見過面，但為了《搭錯車》演出也常透過社群互動聊天，丁噹表示原本對蔡昌憲印象很幽默，但現在看到他眼神流露出深情的感覺，已完全投入在「阿明」的角色。

丁噹當然也沒兩手空空來探班，還送上胖卡車面紙盒，蔡昌憲一看到面紙盒直說這就是他最喜歡的車型，至於為什麼送上面紙盒，丁噹解釋：「歡迎昌憲哥上錯車，這部《搭錯車》很好哭，要練戲要練歌很辛苦，你有後悔嗎？」蔡昌憲表示不後悔，反倒後悔太晚加入《搭錯車》，「如果可以早點上，我可以更快跟大家打成一片，聽說這是非常有愛的劇團，很希望可以快點搭上車融入大家，雖然晚了一點但總算上車了。」