台灣設計展23日晚間閉幕，南部規模最大的數位藝術科技展演《DigiWave》總計24天展期，累計吸引超過30萬人次觀展，23日晚間壓軸的「舒音浪潮」由策展人王舒音結合技術、敘事與音樂的沉浸式演出，也獲得滿場觀眾喝采聲不斷。

高市府經發局在數位發展部支持下，透過「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，將南部規模最大的數位藝術科技展演《DigiWave》搬進設計中島。高雄市經發局長廖泰翔表示，今年台灣設計展是睽違10年後重回高雄舉辦，活動告一段落的同時也代表高雄港市產業升級新起點。

今年《DigiWave》是由曾任迪士尼幻想工程創意總監的王舒音（Dolce Wang）策展，與智崴資訊、夢想動畫、修雷、馥谷餘、合劑數位等業界指標，以「啟動全民任務:未來.dw」為主題，在設計中島打造全台最大超過300坪超現實科幻場景，展演內容透過偵測觀展者音律、節奏、特效，轉換為聲光動量輸出，打破以往單向式投影的沉浸體驗內容，以創造人為中心的獨一無二有機式互動體驗。

策展單位強調，今年《DigiWave》讓科技擺脫道具角色，反而當起「演員」被賦予說好故事及與觀眾即時互動的責任，為突顯科技力，將各種數位工具做出最適切的安排來推進故事線，展現人類與數位世界的連結與可能性。

展場設計人格分類影響觀展者的展覽體驗，成員人格比例的差異會有不同的整體觀展體驗，甚至連解開任務的體驗也不同，換句話說觀眾才是展覽的主角之一。

閉幕當晚演出「舒音浪潮」就呈現即時互動沉浸式音樂會特色，透過運用混合程式編碼演算，完成即時互動效果生成系統，包含雷射燈光、現場音樂、即時投影影像及煙霧等同時間多軌控制聲光互動，帶給民眾五感音樂會體驗。

高雄市經發局表示，台灣設計展在高雄掀起全台設計浪潮，活動吸引超過6百萬人次登島，帶動國慶連假期間高雄愛河灣周邊住宿旅店訂房率高達9成5，全高雄的飯店總訂房率也突破8成，創造城市觀光經濟。市府將招募更多5G AIoT及數位設計廠商群聚亞灣，推動5G文化科技發展，促進跨域合作機會，運用數位科技賦能產業全新發展面貌與價值。(記者張雅雲/高雄報導)