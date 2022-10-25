年底縣市長選舉進入白熱化階段，為敦促各縣市長候選人能為年輕人解決問題，1111人力銀行建立之【誰最挺年輕人】選舉專區網站，已正式上線了，期待透過相關政策的整理與討論，喚起各方關注年輕人當前處境。也讓全民共同檢視各陣營候選人，「誰最挺年輕人」。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，少子女化造成產業嚴重的人才缺口，是各界都必須正視的國安危機。因此1111人力銀行特別成立【誰最挺年輕人】選舉專區，以六都直轄市長候選人作為第一波檢視對象，並將逐步擴及到全國各縣市；選舉專區整理各縣市長候選人提出的諸項政策，特別針對青年朋友的育兒津貼、托兒補助、社會住宅等福利政策，同時從產業端著手，希望各縣市政府能改善青年就業環境，並解決薪資低、工時長等問題。

【誰最挺年輕人】選舉專區網站上線，部分縣市長參選陣營已積極提供政策內容，展現相挺年輕人的魄力。其中在生育補助上，由台北市長參選人蔣萬安拔得頭籌，在所有陣營當中，提出了最高額度的補貼金額。蔣萬安陣營有鑒於少子女化嚴重，承諾若當選市長，將大幅提高「催生」誘因，生育獎勵金直接「翻倍」，將祭出前三胎分別給予4萬元、4萬5千元、及5萬元的一次性補貼。

另外，在年輕人「住」的問題上，許多候選陣營也提出了社會住宅的規畫。其中方案特別完整的陣營，是出身勞工社運的桃園市長參選人賴香伶。賴香伶陣營表示，若當選後會維持租金補貼政策，但這只是治標做法，甚至看得到領不到，所以為了從根本解決年輕人的居住問題，賴香伶喊出在社會住宅的興建上，以「捷運一站一社宅」為目標；分配上則以「推動社會住宅輪候制」，讓入住權的分配更加公平；另外還輔以「課徵囤房特別稅」的機制，引導空房釋出，增加之稅收更可用於興辦社宅、及租金補貼等居住政策。

不過，要實現各項目標，光靠單一政策或補助尚不足夠，仍需各種配套措施及跨單位共同努力。1111人力銀行總經理張篆楷表示：「建置這個政策平台，除了呼籲各候選陣營能夠積極規劃相關政策，更希望建立一個鼓勵討論的開放溝通平台。民眾、政府、及候選陣營，都能在此良性互動。在選舉前，讓民眾掌握更充分的資訊，作為投票依據；在選舉後，則可持續監督當選者，兌現競選時開立的政策支票。」

為了確認政策的周延性及可行性，未來1111人力銀行將在每半年至一年，針對各縣市有關青年政策的執行情況進行體檢，以求各縣市長當選人能真正落實自己的政見。各縣市首長參選陣營的政策，可上【誰最挺年輕人】選舉專區網站完整瀏覽並參與討論。