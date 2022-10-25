日前，韓國資料中心發生一場火災，幾乎癱瘓當地所有利用高科技的服務項目，像是電子裝置無法傳簡訊、不能用網路叫車以及線上銀行的功能也停擺等。不僅快要變成國安問題，同時也點出韓國電池產業發展現況。

15日，位於韓國的板橋〔Pangyo〕有個數據中心發生火災，造成好幾天沒有電外，備用電源供應系統中的電池也慘遭火吻，影響了韓國網路平台大廠Kakao，還有部分當地科技公司的各項運作。

在最受韓國人喜好的Kakao軟體無法正常使用下，諸多慣用科技服務的用戶生活大亂，為了謝罪，這次大當機也讓Kakao的1位共同執行長下台。當初韓國政府在板橋打造科技城，就是要產生產業群聚效果，現在看起來各項危機處理方式似乎很薄弱。

被燒毀的資料中心營運業者是SK財閥旗下的SK C&C，目前仍在調查起火原因，但這一把火也燒出外界對電池安全的擔憂。韓國是全球電動車主要電池供應地，3大參予的韓企包括LG Energy Solution、SK On以及三星SDI。

汽車專家指出，這場大火凸顯出鋰離子電池的安全問題，又浮出檯面，政府需要介入防止類似事故再次發生，一旦電池出現什麼差池，影響性之大往往難以想像。

同樣屬於SK集團的SK On，同時也是福特和福斯的電動車電池供應商，這次火災或許會對SK On產生一些負面影響，因為在被燒掉的數據中心所使用的備用電力系統電池，就是SK On所提供的。

有涉足科技產業投資的DS資產管理業者認為，SK C&C說當時下午3點多發生火災時，沒收到電池管理系統所發生的任何警告。照常理來說，有出現任何異常現象，像是電壓或者電流改變的話，應該都會有警示發出才對。

韓國對關於汽車以及大型儲能裝置的電池安全性議題，一直都有深入且廣泛研討。去年，涉及美國通用汽車旗下，雪佛蘭電動車Bolt召回事件的LG Energy Solution以及LG電子，目前須付出超過9億美元高額善後費用。

2017年至2019年期間，韓國儲能場所發生一連串火災事故後，當地政府以及和製造廠商介入並提高安全規格。基於公安因素下，外界認為這可能也是阻礙韓國在電網中，大力提升清潔能源的原因之一。