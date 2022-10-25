資產租賃龍頭中租-KY(5871)公布2022年9月自結合併營收73.62億元，月減1.95％、仍年增達20.32％，創同期新高、歷史第三高。歸屬母公司稅後淨利21.24億元，雖月減7.89％、仍年增達15.33％，亦創同期新高，每股盈餘（EPS）1.34元。

合計中租-KY第三季自結合併營收223.08億元，季增5.39％、年增達21.83％，連7季改寫歷史新高。歸屬母公司稅後淨利70.09億元，季增1.38％、年增達26.79％，改寫歷史次高，每股盈餘約4.42元。

累計中租-KY前三季自結合併營收634.01億元、年增達20.15％，歸屬母公司稅後淨利210.93億元、年增達31.6％，每股盈餘13.31元，均創同期新高。觀察各地區營運狀況，台灣獲利年增達29％、中國大陸獲利年增6％、東協獲利年增達27％。

中租-KY董事長陳鳳龍先前法說時表示，目前看來台灣今年業務成長達15％應無問題、有機會超標達17～19％，東協亦有望達15～20％高標，中國大陸則因封城時間略長於預期，成長目標自原先的15％下修至10％。