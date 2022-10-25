受到美股上漲激勵，日股25日開高後也同步走高，午盤漲勢持續下，日經指數收27,250.28點，漲275.38點或1.02%。東證收1,907.14點，漲19.95點或1.06%。

上周，在日圓連續創下32年新低價位後，傳言日本政府曾進場干預，並投入天價5.5兆日圓，約370億美元大批銀彈。不過，日本官方在25日公布每月1次固定的經濟報告時，還是罐頭式重申會密切關注匯市上下波動性。

目前，日圓兌一美元匯價在148.70至149.10之間小幅整理，看起來是暫時守住150大關。外界質疑在現行利率政策不變之下，日本政府又再次大規模暗中阻貶根本是徒勞無功。豐田汽車漲0.98%，本田漲2.21%，日產也漲1.75%。

根據彭博社計算，外傳東芝整個收購案若以2.4兆日圓來算，相當於每股5,541值日圓，與東芝24日收盤價5,391差不多。由於溢價空間缺乏吸引力，東芝25日股價一度下跌1.8%左右，來到5,294日圓，最後收跌1.78%。

權值股的迅銷漲0.31%，軟銀漲3.77%，電動馬達大廠日本電產，因順利將上漲的成本轉嫁給客戶，上季營利創新高外，也比去年同期要成長16%，故股價收漲近5%。