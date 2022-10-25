日本傳奇音樂大師坂本龍一時隔2年回歸，宣布舉辦線上鋼琴演奏會，將於12月11日線上播出，由坂本龍一事前錄製而成，因他在2014年罹患鼻咽癌，2021年1月又宣布罹患直腸癌，正接受治療中，「我沒有體力再進行現場演奏會。大家以這個形式看我的演奏，有可能是最後一次了。」屆時台灣樂迷也能同步觀看。

儘管受限於體力，他依舊耗時一週、一日彈奏數曲，在東京NHK總部內的509錄音室錄製了所有演奏，坂本龍一毫不諱言這是「日本最頂級的錄音室」，而他也將在這間傳奇的錄音室中，為樂迷帶來長時間細心雕琢的演奏內容。回顧兩年前坂本龍一在新冠疫情中舉辦了無觀眾鋼琴獨奏會，深深慰藉樂迷，可惜的是，該演奏會的影像並未發行。而本次的演奏會，則特別召集主要成員來自紐約的電影製作團隊，不只負責線上演奏會的影像，也將會另行製作電影版，精心紀錄大師坂本龍一的演奏身影。

坂本龍一線上鋼琴演奏會「Ryuichi Sakamoto： Playing the Piano 2022」時長約60分鐘，共4個播出時段，線上觀看門票將於今（25日）全面啟售，票價為美金30元（約新台幣970元），每張票券可在各時段視聽（最多收看4次）。