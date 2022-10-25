第11屆世界民主運動全球大會今登場，蔡英文總統致詞提及烏克蘭遭俄羅斯入侵，台灣同遭中國文攻武嚇，但台灣人民沒動搖，因為非常珍惜民主制度，會繼續對抗意圖動搖民主的勢力。對此，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清痛批，蔡政府真威權假民主要如何團結人民？如今政治現況真能在大會上引以為榮嗎？

鄭寶清質疑，台灣真實現況真的有珍惜民主嗎？蔡政府所作所為已幾乎變成「真威權假民主」擅斷惡行，又如何能團結人民，繼續勇敢對抗意圖動搖民主的勢力？

鄭寶清表示，民主自由的政治真諦是人民當家做主，決定國家大政方針與未來方向，由下而上匯聚民意決定國家未來前途與命運，不是少數人或全面執政的執政者以真威權假民主統治方式，藉非民主政治手段打壓政敵、鏟除異己，甚至想動用國會的多數暴力箝制言論自由、壓制不同政治主張的基本人權，形成一言堂操弄國家發展重大政策走向。

鄭寶清細數蔡政府完全執政後爭議，不僅沒收民主初選，敗壞民主政黨正常體制；動用國家資源養網軍，操控側翼對政敵、異己進行人格謀殺，道德綁架或政治追殺比比皆是；操控媒體壟斷及推動數位中介法以「黨同伐異」，監控封殺言論自由；消滅存在300多年的民間自治公法人農田水利會並沒收其財產，收歸國有侵害人民財產；新冠疫苗採購黑箱作業，資料竟要封存30年，缺乏透明化正當程序，造成獨厚高端的特權利益爭議等。

鄭寶清說，種種跡象顯示，蔡政府為鞏固其執政利益，無所不用其極的反民主政治惡行，已經不勝枚舉，可謂罄竹難書，如此發展走向，難道是大家一輩子追求民主、自由、人權與法治精神願意看到的情況嗎？

鄭寶清也提到，台灣民主倒退發展，真能在世界民主運動全球大會上引以為傲嗎？抗中保台不是講假的，而是要身體力行，真正用民主、自由、人權與法治的文明價值力量，結合國際上民主國家的聲援與互助合作，才能一致抗中武力犯台威脅，但是「蔡政府真的有做到嗎？」