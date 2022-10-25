針對立法院教文委員會將於27日考察新竹市立棒球場，民進黨所提出的疑問，立法委員鄭正鈐強調，公共工程本就應該接受全民監督，新竹市棒球場缺失連連，是全民關注的議題，亦應接受全民監督。

鄭正鈐並質疑，棒球場花了12億元整修，卻把場地整修到危機四伏，做出1個引起全民公憤的球場，究竟有甚麼內情，民進黨才不敢讓人監督？

鄭正鈐指出，棒球場未完成驗收就倉促開幕，還讓蔡英文總統帶著多位民進黨市長參選人一起風光「造勢」，這難道不是把棒球場當成政治提款機？他表示，棒球場事故發生以來，至今未見任何人負責，民進黨只要有人提到監督就跳腳，令人難以理解，究竟是多有害怕被監督？

鄭正鈐指出，何志勇從事和推動軟式棒球運動超過30年，早在7月5日就曾邀他以及奧運國手、職棒前三商虎游擊手林琨瀚舉行記者會，指出新竹棒球場具有危險性，恐影響球員接球等問題。

另也在7月28日邀請中華青棒代表隊前總教練蕭文勝、中華棒協前副裁判長徐協裕舉行記者會，提出檢討及建議，對棒新竹球場工程持續關心。

鄭正鈐表示，新竹棒球場缺失連連，還讓多位球員受傷，已成為「新竹之恥」，棒球場進行改善3個多月，各界都非常關心相關進度。他呼籲民進黨坦然接受各界批評與監督並努力改善，否則愈是遮掩就會愈讓人起疑。