第三季大陸國內生產總值（GDP）增長3.9％，高於市場預期，瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤表示，第三季GDP增速超預期主要得益於基建投資和工業生產增速大幅提速，以及服務業增速復甦幅度超出預期。

信報引述汪濤指出，依然預計明年3月前，大陸防疫形勢不會明顯調整，消費和服務活動復甦可能持續承壓。未來幾個月，隨著全球需求走弱，出口增長勢頭或將放緩。

該行預估，未來幾個月大陸房地產銷售和建設活動可能會在低位回穩，此後可能僅會溫和反彈。另一方面，未來兩季基建投資可能依然穩健。整體而言，預計未來兩季經濟季增速可能放緩，其中，第四季GDP年增速約3.9％。

汪濤表示，鑑於第三季GDP增速超預期反彈，將今年GDP增長的預測上調至3.2％。繼續預計從明年第二季開始防疫形勢可能明顯好轉，維持對2023年全年GDP年增長4.5％左右的預測不變。