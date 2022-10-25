電感廠今展科（6432）有65％營收與面板產業相關，中、台主要面板廠均為其客戶，該公司表示，面板廠拉料情況並沒有改善，目前訂單能見度仍低，整體展望保守，不過第三季旺季不旺已經降低比較基期，法人預估今展科本季衰退幅度可望收斂至5％。

今展科今年第三季營收2.38億元，季減15.64％，寫2020年第二季以來低點，主要受到消費性電子需求不佳，供應鏈庫存過高導致旺季不旺，表現因而疲弱，不過今展科認為，第三季比較基期已經降低，加上今年農曆年提早到1月下旬，正觀察12月是否有提前拉貨效應，第四季雖然為傳統淡季，但季減幅度可望趨緩。

今展科表示，目前有65％營收集中在面板上，尤其以TV面板為大宗，即使面板雙虎喊出景氣觸底，最壞時刻已過，但面板廠拉貨的情況沒有太大改善，訂單能見度不高，對整體景氣前景仍然保守。

今展科的面板客戶涵蓋友達（2409）、群創（3481）、京東方、惠科等面板廠，透過這些客戶再打入NB面板供應鏈，儘管今展科積極分散下游應用，面板的營收占比仍居第一大，營運與面板產業景氣高度相關。

今展科今年上半年營收達6.4億元，稅後純益3,700萬元，每股稅後純益1.19元，第三季營收雖走弱，但有業外匯兌收益挹注，可望持續繳出獲利財報。

被動元件類股受人氣退潮影響，即使上半年維持獲利，龍頭廠國巨股價貼近每股淨值，華新科更跌破每股淨值，今展科截至第二季底的每股淨值達25.78元，25日收在30.95元，表現相對有撐。