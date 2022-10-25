低劑量電腦斷層（LDCT）能偵測出直徑1公分的肺腫瘤，揪出無吸菸史、有家族病史的肺癌患者。（高雄市立大同醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市立大同醫院配合國民健康署肺癌早期偵測計畫，近期透過低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢439位肺癌高風險族群，發現4位不抽菸、但都具有家族病史的民眾確診肺癌。院方呼籲非高風險族群民眾也要定期篩檢，正視肺癌的威脅。

低劑量肺部電腦斷層是目前具國際實證，可以檢測早期肺癌的有效工具。其優點是影像解析度與靈敏度較一般胸部X光高，但是輻射線的暴露量又較一般的電腦斷層為低。

大同醫院7月1日起至10月21日總收案的來人數已達485位，完成低劑量肺癌篩檢檢查者共439位，為高雄市市立醫院篩檢數最高。

大同醫院副院長洪仁宇表示，依據國民健康署的統計，2011至2021年我國肺癌標準化死亡率雖然下降了14.6％，但是肺癌仍高居台灣癌症死因第一位。肺癌個案的死亡率高，主要與診斷的期別有關，2019年台灣癌症登記資料顯示，每2個肺癌確診個案就有1個已經是第4期。肺癌早期（0及1期）的5年存活率達9成以上，但第4期就急降至1成，期別之間存活率差距甚大，這也顯示肺癌早期篩檢，早期介入的重要性。

洪仁宇指出，過去民眾認為肺癌危險因子都與抽菸有相關，但醫院篩檢結果卻顯示，肺癌更與家族病史有關。院方希望透過國民健康署此次計畫，提早篩出第二期之前的肺癌患者，進行早期醫療介入，提高肺癌病患存活率。洪仁宇呼籲，有肺癌家族史、重度吸菸史的中高齡高風險族群，盡速接受由政府補助每2年1次免費的低劑量肺部電腦斷層篩檢。

洪仁宇提醒，早期的肺癌一般是沒有症狀的，若民眾非為上述高風險族群，但是有其他肺癌的危險因子，仍可定期自費篩檢，早期發現早期治療。

大同醫院胸腔內科醫師李岱晃表示，有些患者腫瘤雖然只有1公分，但在低劑量肺部電腦斷層的檢視之下，其惡性特徵非常明顯，就必須盡早手術；也有些患者的腫瘤惡性特徵雖然不高，但是提早介入並定期追蹤是否有變化，萬一有變化時可早期介入處理。