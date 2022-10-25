雲林縣「土庫國際生活節」，奧地利異國風讓民眾「偽出國」。（土庫好COOL商圈發展協會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣土庫鎮「土庫國際生活節」系列活動將於本月29、30日登場，25日「土庫好COOL商圈發展協會」在地方信仰中心順天宮舉辦記者會，邀民眾先睹為快，活動當天有奧地利廚房美食、異國表演、外國藝文活動，以生活藝文方式讓民眾感受「偽出國」樂趣。

「土庫好COOL商圈發展協會」為打造土庫鎮成為新舊交融的國際化休閒景點，規畫「土庫國際生活節」，本月9日、22日已分別辦理「全國古蹟日走讀雲林土庫」、「土庫小旅行」活動，29、30日「奧地利周末」與「順天市集」即將登場，安排充滿異國風情的各種活動。

商圈發展協會理事長魏安助表示，近年來有愈來愈多年輕人返鄉，還有越南、大馬、奧地利、英國等各國移民，不同文化的新移民在土庫創業，為土庫帶來新風貌，漸漸影響在地人的生活，期望透過各國文化的交流為土庫小鎮帶來新盛宴，讓土庫再次活躍起來，年輕人再站出來。

魏安助說，本次國際生活節包含29、30日奧地利周末在土庫，於奧地利廚房周圍有各國美食、異國表演，感受歐洲民族風情，30日順天市集有台灣民俗表演與外國藝文活動交融，另外也有集點摸彩活動，獎項相當豐富，邀請全台鄉親於活動期間一起來偽出國，到雲林土庫就可以體驗異國風情。