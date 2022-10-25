網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼擁有亮麗外型和G級傲人上圍，不但經常曬辣照，鬼靈精怪的性格也獲得許多粉絲喜愛，多次發表對熱門話題的看法讓她人氣大增，先前在國慶時模仿橘色惡魔演奏引起不少網友注意；近日郭鬼鬼Cosplay人氣動漫《咒術迴戰》的角色，影片當中郭鬼鬼包緊緊，不料下秒扣子突然爆開露出火辣曲線，讓網友嗨翻。

郭鬼鬼昨（24）日在Instagram上傳影片，直喊：「注意看！這個女人太狠了，珍奶領域展開」，她扮成高人氣動漫《咒術迴戰》中的角色「五條悟」，特地戴上白色假髮和黑色眼罩，換上藍色隱形眼鏡，黑色皮外套包住火辣身材，成功抓住角色外型特點，還原度非常高，郭鬼鬼搭配劇中台詞做出手勢，鏡頭突然拉近到到胸前，下一秒外套扣子突然崩開，露出裡面的豐滿上圍，抖動畫面瞬間辣翻網友。

郭鬼鬼的衣服突然彈開，露出裡面的超辣春光。（圖／郭鬼鬼Instagram）

影片上傳後創下12.1萬觀看數，網友激動留言：「這個領域應該會爆噴鼻血吧」、「扣子：沒什麼事我先下班了」、「美麗女神的擴展技巧」、「直接給我超過半年的資訊量了」、「奇怪？怎麼天黑了？剛剛發生什麼事了？我只記得看到晃動的草莓大福」、「我不信，除非妳在我面前示範……」、「鬼鬼打開了異次元裂縫，我還感覺到異次元的波動」、「我以為是鈕扣攻擊」、「我重覆看了好幾百次，還是解不出扣子怎麼開的」。