雲林縣府今天上午在斗南鎮舉行158乙線拓寬方案說明會，縣長張麗善（發言者）親自出席。（周麗蘭攝）

連接斗南鎮、古坑鎮的縣道158乙線9公里，目前路幅7公尺到9公尺，即將拓寬為18米，因全線有超過1000棵芒果樹，縣府規畫3種方案拓寬。縣府強調，一棵路樹都不會少，工程費約需9億元。

古坑鄉有3座芒果樹形成的綠色隧道，台3線湳仔村段、縣道158甲線、縣道158乙線，其中台3線湳仔村段約20多年前拓寬，為保留芒果樹而繞道，如今已成為知名的古坑綠色隧道。

縣道158乙線溝通古坑鄉至斗南鎮，鄰近劍湖山遊樂區，路幅最寬僅9.5公尺，常有快、慢車爭道情形，雲林縣府去年向中央爭取343萬元評估經費，委託顧問公司辦理先期作業。

縣府工務處今（25日）在斗南鎮阿丹里舉辦評估規畫報告，斗南鎮長沈暉勛、縣議員蔡東富，不少鄉親到場聆聽。

縣長張麗善表示，158乙線地方人士建議拓寬已久，未來將配置雙向車道、機慢車道，加上側溝，全長約9公里長，其中都市計畫段330公尺、非都市計畫8.1公里，拓寬路段涉及360多筆私有地。

張麗善說，考量拆遷範圍及路樹遷移，目前研擬出3個方案，將聽取民眾建議，用地徵收標準也會順應民意，綜合考量成本、影響範圍，再進行方案評估，初估用地及施工經費約9億元，之後納入生活圈道路8年計畫，在符合民眾需求的前提下，提升鄉親的生活環境品質。

工務處長汪令堯表示，目前擬出的3個方案第一是拓寬為18公尺，第二方案拓寬為20公尺，先移植芒果樹；第三是「以路就樹」原狀保留路樹，把機、慢車道設在芒果樹的外側，無論哪一種方案都不會直接砍除芒果樹。