Gino在孫德榮陪同下重回老東家三立。（三立提供）

Gino重回老東家三立。（三立提供）

Gino提到當年不受孫德榮喜愛一度淚崩。（林淑娟攝）

Gino提到當年不受孫德榮喜愛一度淚崩。（林淑娟攝）

Gino從民視跳槽回娘家三立演出8點檔《一家團圓》，讓這些年全力栽培他、完全沒被告知的民視超傻眼，內部不少人以忘恩負義、叛徒氣憤形容，對外則只能大方說「祝福」。25日陪Gino一起出席記者會的經紀人孫德榮坦言「對方台傻眼」、「是我也會不爽」，並坦言是因民視沒有給出該有的待遇，直言「民視不開心就對著我來」；GINO將在該劇和多年緋聞女友夏宇禾「一家團圓」，孫德榮稱沒見過對方，「爸爸總是最後一個知道」。

Gino從2012年開始與民視緊密合作，受電視台力捧，除了演出《廉政英雄》等戲，這幾年更接連無縫接軌在《大時代》、《多情城市》、《黃金歲月》3部8點檔挑大梁，還主持《舞力全開》等節目，因此銀彈充足買房又投資副業，荷包賺飽飽，甚至比許多民視旗下鳳凰藝能的簽約藝人更受重視與栽培。他在上一檔《黃金歲月》殺青後，原本計畫休息3個月，結果只休14天就被經紀人孫德榮拉回三立演出8點檔《一家團圓》，因之前孫德榮曾砲轟民視沒有給Gino應有的待遇，如今跳槽是否也因這個原因？孫德榮肯定喊：「是！」且他也知道民視會不高興，還說：「是我也會不爽。」

孫德榮透露，民視也至少打了3、4通電話希望Gino加入新8點檔陣容，但他直言對民視「很多措施不是很滿意」，所以這次選擇沒有歸隊，且他認為Gino需要改變，到三立有如「回娘家」，畢竟三立是他的母台，對一些人事物比較得心應手，加上三立馬上要過30年慶，「我的一切最好的都在這裡，應該回來共襄盛舉」，並表示沒有和民視鬧翻，未來還是有可能讓Gino再回民視拍戲，仍有合作機會。

重回孫德榮旗下的Gino，也對「乾爸」的操作完全信任，提到過去KONE時期，他認為孫德榮不喜歡自己，受訪時當場淚崩，「他那時候很多兒子要照顧，我也不是表現那麼突出，不會主動去交談。」孫德榮常罵他：「做事中規中矩，模範生不會紅。」自認曾被「冷凍」，孫德榮則笑說：「是再教育。」

Gino表示，他之前在三立演出偶像劇《紫禁城之巔》是描述宮廟加舞蹈，這次重返三立演出的角色佑跟宮廟有關，也是種巧合，他表示由於連續演出多部8點檔，本來預備先休息3個月，沒想到才休息兩周，經紀人孫德榮就安排他回三立演出，孫總表示因為這角色很特別，當乩身又要賣靈骨塔，所以才希望Gino不要放棄好機會，被好奇問說演這角色要禁慾嗎？他笑回每天這麼忙也沒時間。Gino表示兩周他一個動了一個小手術，因為長期化妝皮膚有小瘤，需要靠電燒去除，而本來這小手術只需藥局部麻醉就好，但他卻要求醫生全身麻醉，Gino笑說自己是靠臉吃飯的要小心點。

看起來健康的Gino竟疾病病纏身，他說背部骨刺每晚要貼藥部才能睡覺，但如果開刀這輩子就不能運動，現在是採取復健療法搭配特別的健身教練懂物理治療，此外又有B肝，3個月就要健康檢查一次，膽固醇過高，擔心隨時可能會心肌梗塞，所以才請假3個月要休息調身體，但計畫趕不上變化，所以每天維他命不離身，一天要吃11種維他命，笑說拍那麼多年體力比較差，光靠維他命、正常飲食對一般人是夠的，但對8點檔演員不太夠，所以也會利用時間運動。

Gino加入《一家團圓》，飾演的角色方自在，出生後即是個棄嬰，但個性善良，凡事樂觀，說話又風趣，有偏執的正義感，他在一家大規模的生命紀念館企業當業務，下班後在宮廟服務，是太子爺的乩身，角色是要帶給大家溫暖和希望。曾參與三立多部偶像劇演出的Gino在2013年客串演出《美味的想念》後就暫別三立，這次演出台八重回娘家。