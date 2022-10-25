民進黨新人黃偵琳今（25）日在立委李昆澤陪同下，前往楠梓莒光市場拜票。（柯宗緯翻攝）

民進黨新人黃偵琳今（25）日在立委李昆澤陪同下，前往楠梓莒光市場拜票。（柯宗緯翻攝）

民進黨新人黃偵琳今（25）日在立委李昆澤陪同下，前往楠梓莒光市場拜票。（柯宗緯翻攝）

高市左楠區議員選戰激烈，堪稱一級戰區。民進黨新人黃偵琳今（25）日在立委李昆澤陪同下，前往楠梓莒光市場拜票。李昆澤表示，黃偵琳是左楠在地女兒，對於地方大小事都當成自己大事，希望送她進議會為綠營多添新戰力。

李昆澤今一大早現身楠梓莒光市場，陪同與高市第4選區17號候選人黃偵琳和民眾掃街拜票，支持者見到兩人紛紛打招呼、搶合照。更有民眾表示，常常看到黃偵琳出現在左營、楠梓的早市、黃昏市場，對於立委李昆澤推薦這麼努力的新人感到非常贊同。

掃街途中，黃偵琳頻頻向民眾握手請託，還忙著和李昆澤推薦莒光市場內的各式美食。黃偵琳表示，她平時就非常喜歡來莒光市場採買，更大力推薦市場內一間王建民岳母開的烤地瓜，強調這是每次來一定不會錯過的美食，也感謝李昆哲一起向鄉親拜票請託。

李昆澤直說，黃偵琳真的是踏實活在左營、楠梓的在地女兒，大至市場的動線規畫、人車管制議題，小到某個拐角有什麼便宜的蔬果攤都能侃侃而談，「對於左楠的大小事都當作自己的大事」，他懇請各位鄉親多多栽培年輕人，讓黃偵琳進入議會為綠營多增添1名新戰力，也讓高雄多一位在地出身了解地方需求的議員為大家服務。