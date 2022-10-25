香港股市在周一歷經慘淡的拋售之後，周二高開61點或0.4%，隨後震盪交易，一度跌233點，最多跌至14947點。

內地股市漲跌互見，人民幣周二繼續下跌，跌0.6%，為7.3067。

周二香港恆生指數收盤小跌15.10點或0.10%，為15165.59點。國企股(H股)升65.83點或1.29%，為5180.31點。

在周一雪崩9.65%之後，科技指數周二反彈升2.96%，結束了此前連續四個交易日的下跌。騰訊升0.1%，其餘互聯網應用巨頭例如阿里巴巴、美團、京東、快手、小米等皆上漲在2.4%至5%之間。

習近平的新領導團隊令市場感到擔憂，認為中國將日益以犧牲私營部門為代價，來優先化國家的考量。團隊中並明顯缺乏能考量經濟刺激的技術官僚，顯示經濟復甦政策可能被歸列於次等的考量。

信報引述大和的報告，認為中共20大中強調「住房不炒、共同富裕、思想工作」，仍可能對內房股和網路科技股造成壓力。但是也預期20大之後會有更具體的刺激措施。

銀行股下跌1.9%。匯豐大跌5.1%，報39.95港元；該行公布上季獲利為年減42%，並表示有信心明年上半恢復派息。