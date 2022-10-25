微軟即將在周二發布財報，市場預期該公司上季營收增長恐將跌至個位數，為5年多來首見，在個人電腦（PC）市場放緩和美元走強之際，部分分析師甚至懷疑微軟能否維持全年展望不變。

通膨飆升引發全球經濟增長放緩的擔憂，並迫使消費者和企業減少電腦和筆電支出，削弱了微軟Windows系統和Office套裝軟體等部分關鍵產品的銷售力道。

此外，美元升值逾17%，使微軟這類跨國大型企業的獲利面臨沈重壓力。微軟五成以上營收來自美國以外的國際市場。

Guggenheim分析師上周表示，所有目光都將看向微軟能否維持2023財年（自2022年7月起）的2位數營收增長預測，而我們認為有可能守不住。

瑞銀表示，微軟的股價表現在很大程度上似乎反映出微軟可能下修全年財測。

根據Refinitiv調查，分析師預估微軟第一財季（7月至9月）營收年增9.5%，為496.1億美元，是2017財年第三季以來增長率首次跌破10%。

微軟雲端服務部門Azure第一財季營收估將成長20%，可望略微緩解PC市場衰退的打擊。

分析師預估微軟上季每股盈餘為2.30美元。

微軟在7月底發布財報時預估2023財年第一季營收介於492.5億～502.5億美元，縱然已將電腦銷售下滑等負面因素納入考量，但仍有超過10%的增長表現。

根據產業研究公司Gartner調查，今年第三季全球PC出貨量下滑 19.5%。

Morningstar資深分析師Dan Romanoff表示，Windows授權業務約貢獻微軟營收12%～13%，PC市場衰退料將其營收減少100個基點（一個基點為0.01%）。

本月以來已有至少15家券商下修該軟體巨頭的目標價。今年以來，微軟股價下跌逾25%。