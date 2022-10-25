在晶圓龍頭大廠重挫拖累之下，今日台股收盤正式跌破32年前的12682點，跌幅1.48%，下跌190.86點，收在12666.12點。PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜指出，晶圓龍頭大廠日前的法說已透露，整體產能利用率提前自今年第四季開始鬆動，且明年上半年半導體庫存修正將來到最大時點，加上市場憂慮龍頭指標大廠鼓勵員工休假，影響整體投資信心，拖累近日台股走勢，即使美股已經連兩個交易日出現明顯反彈，也無助提振台股多頭氣勢。

另外，從資金動向來看，廖炳焜表示，全球資金處於收緊狀態，聯準會快速升息使得外資對台股一直站在賣方，市場資金持續被抽離，讓台股多方難以伸展，加上各產業需求面降溫，第四季季節性銷售旺季可能難有期待，進而影響股市評價面。

目前市場聚焦周五將登場的蘋果財報，廖炳焜說明，由於全球目前暫無令人驚豔的好消息，市場都在期待蘋果所釋出的財務預測與新機銷售狀況，除了左右全球相關供應鏈股價表現，也反映出這波全球終端需求放緩是否影響高階電子產品市場。

廖炳焜認為，目前市場需靜候時間去化盤面的負面消息，並擇機審慎布局配置具有中長線成長趨勢的產業，包括HPC、網通、新能源車、車用相關、綠能相關、解封受惠概念股等。