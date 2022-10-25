受到少子女化影響，未來勞動力可能下滑，提高勞動力參與率勢在必行，為了協助企業聘僱中高齡、高齡及身心障礙勞工，勞動部推動「職務再設計」，提供聘僱45歲以上中高齡、高齡、身心障礙、失智症、單側聽損等勞工的僱主每人每年最高10萬元的職務再設計補助。

勞動部表示，台灣面臨人口高齡及少子化的衝擊，每一名勞動者彌足珍貴，「職務再設計」可以協助職場勞工在工作上發所長及提升工作效能，也幫助企業穩定組織人力，政府也提供每人每年最高10萬元的補助。

據統計，近年每年約有5000餘人參與職務再設計、補助6000餘萬元，勞動部勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組副組長呂美慧表示，為了讓民眾更加瞭解職務再設計的內涵，今年除了往年的宣導外，更辦理「人資鍊金工坊」線上展覽，讓民眾扮演人資角色，理解職務再設計的策略，並透過虛擬實境的線上展區介紹職務再設計內容。

勞動部勞動力發展署北分署督導王智仁舉例，如中高齡在職場上經常要面臨「老花眼」問題，透過職務再設計可以提供如放大鏡、擴視機等協助勞工解決工作上的不便，也增加其工作效率。