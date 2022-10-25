美國公布9月通膨數據，不論是CPI或是核心CPI年增率，雙雙高於市場預期，通膨回落速度不如預期，引發美國聯準會堅定鷹派升息立場，推升經濟前景不確定性；加上中美晶片戰硝煙四起，更加深市場疑慮，連帶引發投資人風險趨避情緒。凱基投信表示，回溯過往台股標準差與加權指數走勢的相關性軌跡，可以發現，此時反而是逢低進場分批布局的好時機。

凱基台灣優選高股息30 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金經理人施政廷回顧2015年、中美貿易戰與新冠疫情爆發期間，每逢台股5年平均本淨比跌到一倍標準差以下時進場，不論進場後持有1年或持有2年，都有高勝率獲得正報酬；持有1年的平均報酬率可達30.8%，持有2年的平均報酬率更可進一步推升到53.1%。目前台股已經跌到一倍標準差以下，顯示為台股長線低點浮現；搭配本益比也來到近5年低點，此時逢低布局勝率很高。

除了一倍標準差提供長線進場好時機，施政廷指出，台股股息殖利率在5%上下也傲視全球主要國家股市，在在賦予台股投資吸引力。只是當前市場環境依舊相當震盪，中美晶片戰持續開打，半導體產業調整庫存預期會延續到明年上半年，逆風仍會持續一段時間。想避免追高殺低或押錯寶風險，施政廷建議投資人，納入多因子選股與定期篩選機制汰除弱勢股的高股息ETF策略，聚焦「高品質、低波動、高股息」成分股，具備抵禦景氣逆風特質，減少單壓產業或個股的風險；透過定期定額方式分批布局，降低隨市場高低起伏導致追高殺低的投資悲劇發生機率。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，放眼各國通膨走高、企業財報好壞參半、美債殖利率創高，科技股與半導體類股仍是賣壓重心，另外，避險資金湧入美元，造成亞幣全倒，人民幣貶勢最重，日元貶至150，台幣亦難獨善其身，台股持續面臨外資的賣壓，短線恐難扭轉。

廖炳焜指出，本週全球將聚焦美股超級財報週，特別是蘋果財報與市場展望，將是重要的科技產業風向球，也將牽動台股的投資情緒，由於市場對於美股財報預期偏低，且美股已有緩步走高趨勢，若財報數據能較預期強勁，則有利股價表現，搭配台股第三波限空令與國安基金等，有助於穩定投資信心！