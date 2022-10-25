中共二十大領導班子底定，外界關注對台人事布局。政治大學東亞研究所特聘教授王信賢認為，王滬寧接掌全國政協主席的角色非常關鍵，未來可能推動對台新論述，並強化民主協商；同時，北京可能於軍事上採取「北平模式」以戰逼和、以戰逼談，且反對外部勢力干涉。

王信賢今（25）日出席政大東亞所主辦的「中共『二十大』及一中全會的政治觀察」座談會時指出，政協負責少數民族、統戰、涉台等工作，「有什麼事情必須要讓習近平把王滬寧擺在這個位子？」王信賢因而評估，涉台二把手即是王滬寧的未來任務，而「兩制台灣方案」的核心是「透過民主協商」，這將成為王滬寧的重要工作，且未來對台將有新論述。

王信賢表示，「兩制台灣方案」只是一國兩制的派生，而除了「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，習近平一定會發展出屬於自己的對台論述。王信賢直言，習近平上台後雖未否定鄧時期各方面政策路線，但也「不接受」之，未慶祝鄧小平南巡30週年即可見端倪。

王信賢進一步解釋，一國兩制、和平統一是鄧小平的對台政策，江澤民與胡錦濤也依循此路線，「習近平的第三任沒理由要依循」，因此，王滬寧的未來工作即是推動對台新論述與民主協商。

至於統一有無時間表？王信賢說，統一隱約有時間表，但武統沒時間表；武統關乎策略互動，包括：台灣是否踩到北京的台獨紅線、中美戰略競爭態勢、習近平個人所追求的任期。

王信賢判斷，台灣問題應非習近平續任二十一大的最重要政績，因此2027年前兩岸情勢較為穩定，但未來5年中共對台仍會步步進逼、施壓力度越來越大，軍事上可能採取「北平模式」，以戰逼和、以戰逼談，並反對外部勢力干涉，但不會動武。