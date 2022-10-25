新北地方法院9月30日宣判林秉樞施暴立委高嘉瑜案，判處林秉樞2年10月徒刑，其中傷害罪判刑8月，要坐牢，其餘7大罪狀認定觸犯12罪，共判刑2年2月，可易科罰金，高嘉瑜得知判決後，也稱會請檢方提出上訴。新北地檢署21日已提出上訴，上訴書指出，林秉樞多次阻撓訴訟程序，為要求更換受命法官，不惜做出誇張行徑，彰顯其犯後的惡劣態度，但原審判在量刑時並未加以審酌。

林秉樞偵審期間共羈押226天，未來林傷害罪部分若判刑確定且未獲易科罰金，可全數折抵羈押天數，判刑8月定讞的話，林實際入監天數恐僅2周。

據悉，上訴書提及，原審並未依私刑拘禁罪判刑，認為高未明確指訴林有用何種非法方式私行拘禁，已明顯忽略遭施暴者的內心脆弱意志和巨大恐懼，林的行為確實已達私刑拘禁效果，因此原審有經驗法則、論理法則的違誤。

另外，林對被害人造成巨大傷害，且犯後態度不佳，量刑過輕，無法有效保護被害人，也無法達到矯治和預防再犯效果。檢方指出，高受害後已無法再輕易相信他人，無法與他人建立、經營親密關係，林始終以情緒控管不佳為藉口，無法了解對他人人格的尊重，將周邊的人當作活生生、有血有肉有感情的人看待。

原審判決指林的辯詞多有反覆不一，夾雜指責他人，暴露他人生活內容的狀況，且林也歷次阻撓訴訟程序，為求更換受命法官，不惜做出侮辱等誇張行徑，充分彰顯其惡劣態度，林秉樞犯罪不僅為了彰顯財力、建立政商人脈，也為了引誘他覬覦的女子與其交往，彰顯他認為，女性重視錢財勝於人品的卑劣心態，對女性毫無尊重。

上訴書指，原審忽略上述對林不利的重要量刑因子，有量刑過輕的違誤，且林只要入監服刑約2周，即可獲釋，無法達成監獄行刑法的矯正效果，不但無法讓林充分瞭解尊重女性，也無法讓他徹底醒悟不能恣意侵害前任、現任女友的身體、自由或名譽。

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