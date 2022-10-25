輕艇激流錦標賽暨第45屆NHK獨木舟激流標桿錦標賽，於10月22、23日在在日本東京日本葛西輕艇激流標桿中心舉辦，中華隊輕艇激流亞運代表隊選手鍾淯涵、輕艇激流黃金計畫選手張筑涵，經過連續兩天高強度競爭之下，最終拚到了3項第3名的佳績。

這次賽事中華隊亞運輕艇激流培訓隊，由亞培隊教練廖學甫帶隊，共計5名選手參賽，分別是男子加拿大式艇吳融政、女子加拿大式艇鍾淯涵、男子愛斯基摩艇吳泰儀、女子愛斯基摩艇吳亭儀與張筑涵，最終帶走了3面銅牌，對於延到明年的杭州亞運增添信心。

中華民國輕艇協會積極爭取國內優秀選手參與國際賽會，獲得寶貴實戰經驗的機會，在教育部體育署及國訓中心大力支持下，特別在前往日本東京參賽前，安排為期三周的移地訓練，選手們於上個月於英國奧運人工激流場地經歷國際排名賽洗禮，之後到東京繼續拚戰今年最後一場輕艇激流標桿國際賽事，吸收不少經驗。

台灣目前也在朝向世界輕艇賽事的方向前進，準備於宜蘭縣三星鄉安農溪，辦理2025年世界壯年運動會激流標桿的賽事，目前場地已在規劃設計階段，預計2024年底完成竣工，期許該場地的建成，能夠顯著提升國內輕艇激流選手的競技水平。