咪妃坐完月子，身材依舊火辣。（咪妃提供）

台北海大迎新在白沙灣玩衝浪、SUP立式划槳，創了台灣大學界紀錄。（台北海大提供）

台北海洋科技大學（台北海大）日前舉辦全校性聯合迎新，邀請自媒體創作者YouTuber咪妃擔任活動代言人，還邀請剛唱上國慶舞台的原住民團體黑旋風擔任演出嘉賓。咪妃也是台北海大海洋觀光休閒系碩士班的高材生，她年初公布婚訊、上個月才卸貨生了千金，才坐完月子又答應擔任「海王晚會」活動代言人與晚會主持，「其實我很緊張，但聽說新生因為疫情，人生根本沒參加過大型活動，也太可憐了吧，我決定全力以赴，馬上瘦身」。

咪妃一宣布參加，台北海大新生超轟動，報名人數近千，她還早早準備培訓神秘大禮，安排新生跳〈第一支舞〉，讓現場男女同學復古體驗早期大學舞會風情。現場新生超High猛嚷要咪妃唱歌，她竟然選唱〈分手快樂〉，並解釋這是她以為被性騷的大學初戀故事。

「我分享一個大學故事好了，我在我的人生當中呢，我現在29歲嘛，我第一次談戀愛的時候18歲，那時候我剛讀大學，大一的時候，那時候呢我們學校附近有一間很好吃的甜不辣店，那個男生就找我出來吃東西，他就每天都問我說『學妹，要不要吃甜不辣!』我第一次聽到，想說，欸你在性騷擾嗎？甜不辣這個size不太對吧!?」

「後來想那應該是真的是吃甜不辣吧，吃了之後，他跟我講說『只要妳想吃甜不辣的話，我隨時都可以帶妳去』，就這樣甜不辣成為我們的媒人了。但是呢我現在結婚了，老公不是初戀，所以大家要好好享受你們的大學生活。那我要唱這首〈分手快樂〉給我的初戀。」

台北海大國際暨校際合作事務處處長林威克大讚咪妃，「她真的是好孕帶來好運，連兩天晴空萬里，也把氣氛帶到High爆！」林威克還分享，台北海大這場迎新橫跨士林、淡水景點，為的就是讓學生享受大學生活圈，還安排兩天一夜的闖關活動，最後還住五星飯店，更在白沙灣玩衝浪、SUP立式划槳，創了台灣大學界紀錄。