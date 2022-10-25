一名曾在中國工作的前美軍飛行員教官近日在澳大利亞被捕，據他的律師證實，這位54歲的丹尼爾．杜根（Daniel Duggan）面臨被引渡回美國的風險。外媒指出，他可能涉及代為中介西方國家飛行員前往中國擔任戰機教官的事件。

據《路透》報導，澳大利亞法庭記錄顯示，2名警方消息人士和他的律師證實，澳大利亞聯邦警察週五在新南威爾士州奧蘭治小鎮逮捕了 54 歲的丹尼爾·杜根，他於同一天在當地出庭。

澳大利亞法庭文件和公司記錄顯示，杜根在美軍服役10年後移居澳大利亞，創辦了一家名為塔斯馬尼亞捍衛戰士（Top Gun Tasmania）的公司，專門聘請前美英戰機飛行員為遊客提供搭乘戰機飛行遊覽服務，他的公司可能渉及日前爆發的英國戰機飛行員前往中國擔任戰術教官一案。

消息人士稱，他的律師表示，杜根拒絕保釋，暫時安置在附近的監獄。未獲授權公的警方消息人士透露，杜根是前美國公民，澳洲聯邦警察正在根據美國的要求進行逮捕與正式引渡程序。由於他將在11月於雪梨出庭，相關的細節與指控文件暫時不對外公開，澳洲司法部也拒絕對外置評。

澳洲此一逮捕行動與英國戰機飛行員在中國工作一案相隔僅數日，英方要求這數十名前飛行員停止在中國工作，否則將面臨國家安全的法律訴訟。澳大利亞也正在調查一些前戰機飛行員前往中國工作的報導。

一位航空界消息人士表示，澳洲聯邦調查局尋找杜根與他在中國的工作有關，杜根先前還曾在澳大利亞航展上駕駛軍機進行展示飛行。他所經營的塔斯馬尼亞捍衛戰士網站示，杜根曾在美國海軍陸戰隊駕駛鷂式垂直起降噴射戰機，並且曾擔任空中戰術教官。

報導說，杜根於2014年移居北京，並出售了在澳大利亞的公司。據他在LinkedIn 資料顯示，他自2017年以來一直在中國青島工作，擔任AVIBIZ Limited 的董事總經理，該公司被描述為「一家專注於快速發展和充滿活力的中國航空業的綜合性航空諮詢公司」。

香港公司記錄顯示，AVIBIZ Limited 於2017年由澳大利亞護照持有人Daniel Edmund Duggan在香港註冊，該公司已於2020年解散。

根據澳大利亞與美國的引渡條約，美國政府將有60天的時間提出引渡請求。 該條約允許引渡澳大利亞公民。