櫃檯買賣中心規劃自11月10日到11月25日舉辦一系列之「櫃買市場業績發表會」，共邀請24家上櫃公司參與。

近期股市波動大，為利投資人瞭解上櫃公司最新之財務業務資訊，櫃買中心規劃自11月10日到11月25日舉辦一系列之「櫃買市場業績發表會」，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，本系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，各場主題依序為「半導體(一)」、「富櫃200」、「電子零組件」、「生技醫療(一)」、「通訊網路」、「生技醫療(二)」、「半導體(二)」及「櫃買特色」等。

櫃買中心指出，此次與會公司包含精測(6510)、環球晶(6488)、中美晶(5483)、聰泰(5474)、聖暉*(5536)、群翊(6664)、凡甲(3526)、堡達(3537)、倉和(6538)、健喬(4114)、太醫(4126)、保瑞(6472)、璟德(3152)、神準(3558)、韋僑(6417)、杏昌(1788)、創源(4160)、醫揚(6569)、立衛(5344)、M31(6643)、意德士(7556)、漢科(3402)、雙邦(6506)及新漢(8234)等，共邀請24家上櫃公司參與。