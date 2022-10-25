儘管高階車載鏡頭出貨穩定成長，但通膨升息及解封衝擊視訊等消費鏡頭需求，佳凌(4976)營運也受到影響，佳凌董事長劉嘉彬表示，這一季市場急遽冷凍，客戶庫存調整可能持續到明年第1季或第2季，如果視訊鏡頭客戶有回復到以前拉貨情形，明年營收有機會回到2021年水準，亦可看到虧轉盈的曙光。

佳凌今天舉行線上法說會，佳凌長期深耕車載鏡頭，尤其是高階自動駕駛鏡頭，可說是國內最專注於車載鏡頭的光學廠，目前全球六大自動駕駛系統廠客戶，佳凌已掌握其中4家訂單，儘管去年逢車用晶片短缺，且今年全球經濟籠罩在通膨升息陰霾，佳凌車用鏡頭維持穩定成長，今年前3季車用鏡頭佔營收比重已達30%；劉嘉彬表示，車用高階自動駕駛鏡頭每年都以約10%緩步成長，還是要看各國法令，預期2025年才會爆發性成長，公司亦跟隨客戶共同開發第二代自駕車車載鏡頭，預計2026年開始出貨。

雖然車載鏡頭穩定放量，由於消費性視訊產品及安控產品佔比仍高，受到客戶庫存調整影響，佳凌去年下半年到今年是比較低迷的一年，今年上半年稅後虧損為3849萬元，每股淨損為0.28元，累計前9月合併營收為8.89億元，年減30.73%。

劉嘉彬表示，這一季市場急遽冷凍，明年第1季及第2季還是要看庫存消化狀況，特別是視訊鏡頭，如果客戶有恢復到以前拉貨情形，就可以看到虧轉盈的曙光，明年營收亦有機會回到2021年水準。

在產能方面，佳凌球面玻璃現有產能約200萬片，目前產能利用率約50%到60%，應用在VR/AR、自動駕駛鏡頭的非球面玻璃產能約100萬片，雖然整體大環境不佳，佳凌持續進行設備汰舊換新，公司亦投資1億元擴增非球面玻璃產線，若以車載鏡頭直徑1.5公分的鏡片來估算，約可增加35%的新產能。

劉嘉彬表示，除了技術持續深耕、製造自動化再投入，同時也會強化與客戶合作，並計畫於歐美設立據點，以加強客戶服務。