高雄捷運黃線YM01標機電系統暨機廠與主變電站將於31日開工，當日將舉辦動土典禮，也代表黃線正式開工，預計2028年底完工通車。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄捷運YM01標機電系統暨機廠與主變電站將於31日開工，YM01機廠為黃線中最重要的環節，協助整條黃線的行車通行、號誌運作、維修等運行，堪稱黃線的心臟。高雄市捷運局表示，31日將於鳥松機廠舉辦動土典禮，黃線最困難在於YM01機廠工程，預計於2028年底與黃線各站一致性完工通車。

黃線總長約22.91公里，設置23座車站，包括22座地下車站、1座高架車站及機廠一座。整體路線為倒Y字形，分為建工民族路段及澄清五甲路段，行經高市內主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區，沿線500公尺範圍活動人口達48.3萬人。

全線完工通車後可提供市民與捷運紅橘線、輕軌、台鐵等運輸系統更加便利的轉乘服務，在市區形成便捷密集之捷運路網。

YM01機廠肩負著捷運車輛維修、駐車的重要任務，並規畫有行控中心以掌握全線營運狀況，也是將來營運單位進駐後重要的辦公處所，是捷運系統中重要的場站設施，堪稱整條線的心臟。

捷運局表示，黃線在今年3月21日正式獲行政院核定，總經費1442.37億元，其中，中央負擔833.82億元，地方自籌608.55億元。

今年8月26日完成高雄捷運黃線YM01標機電系統暨機廠統包工程的採購決標作業，由德國西門子交通運輸股份有限公司台灣分公司、新加坡科技電子有限公司及瑞士施泰德鐵路股份有限公司共同組成的團隊得標，黃線將採全自動化控制的中運量捷運系統。

捷運局表示，YM01機廠為全線唯一的機廠，負責全部的駐車、車輛檢修、支援各機電系統維修、車輛行控中心、行政中心、訓練中心等功能，因此工程量極大，也是工程上最困難的部分。

另外長達6年是否會帶來交通黑暗期，捷運局表示，YM01機廠施工地為16公頃的土地，都在土地內施工，並不會影響交通；黃線各車站中，除Y1車站因為高架車站，採用明挖覆蓋工法，採半半施作方式，儘量降低交通的影響，其餘車站均為地下車站，以潛盾方式施工，對於交通影響不大。