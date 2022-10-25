九合一選舉倒數1個月，各陣營都會舉辦總部成立大會、造勢活動等，希望能夠成功獲得選民青睞。有網友好奇，在這些活動上提供的飲食，最受歡迎的是哪一種品項？許多網友指出，其實經典的「炒米粉」就是選民們的最愛，「老年人都超愛吃炒米粉」！

原PO在PTT以「造勢活動請啥30元內食物最受歡迎的八卦？」為題發文表示，選前各個候選人都摩拳擦掌掃街拜票，還會舉辦各種活動希望能夠獲得支持，活動免不了要提供食物、水、宣傳小物，但是不能超過30元，以免形成賄選被罰，最傳統的就是炒米粉、炒麵、酸菜肉絲湯、小餅乾、瓶裝水等，不過原PO還是相當好奇哪些食物最受青睞，「有沒有造勢活動如果要請甚麼30元內的食物，最受歡迎的八卦啊？」

對此，許多人紛紛回應，「貢丸湯」、「我拿過小包乖乖，不用錢的吃起來比較香」、「蚵仔麵線加大，剛好30」、「麵線壓底…」、「滷肉飯加礦泉水」、「香腸吧」、「台中肉圓啊，呵呵」、「關廟麵沒超過吧，穩」、「羹麵吧，而且份量要多到可以打包的那種」。

其中網友們認為，造勢最讚小吃就是炒米粉，「炒米粉啦，老年人都超愛吃炒米粉」、「問就是炒米粉」、「炒米粉，貢丸湯」、「米粉炒得好吃可以一直吃」、「一定是炒米粉」。

事實上，日前台南地檢署宣導反賄時，有候選人詢問，請選民吃一碗超過30元，有金針、木耳、扁魚、蝦米、豬肉等配料的台南傳統美食「魯麵」，算不算違法？雖然檢察機關說明，30元並非構成賄選標準，而是應視個案主觀犯意、客觀是否動搖選舉意願，不過有候選人卻指出，台南選民尤其長輩真的會因為魯麵大碗與否、用料、口味等進行選擇，引發熱議。