「選對工作很重要！」連續6年年薪破百萬的永慶房屋經紀人褚金鑫分享，在普遍低薪的青貧世代，他的第一份工作只有28K，一個月想存1萬都困難。為了趁年輕替自己創造「薪」奇蹟，褚金鑫決定轉換跑道、投入沒有薪資天花板的房仲業，更一鼓作氣從桃園北上，挑戰成交總價更高、買賣機會更多的台北房市。他才發現，想要靠自己爭取高收入，其實並不難，只要選對工作，不用靠年資累積、不需靠加班去換，年輕人也能年薪百萬！

不甘當28K青貧族 轉職創造「薪」奇蹟

褚金鑫畢業自航空機械系，雖然有一技之長，卻不想進入廠房擔任維修員，希望為未來找一份更有發展性的工作。因為喜歡美食，讓褚金鑫在畢業後轉向餐飲業發展，從廚房助理開始學習。他分享，年輕人起薪低，一開始每月只有28K，後來升上內場組長，責任更大、工時更長，沒想到調薪後年收連40萬都不到，讓他下定決心擺脫高風險、無保障且低薪的窮忙生活！這一次轉職，褚金鑫直接將目標鎖定在能創造高收入的業務工作，以百萬年薪為目標，為自己創造「薪」機會！

「百萬年薪很美好，但空有想法是沒有用的！」褚金鑫坦白的說，由於過去完全沒有銷售的相關學、經歷，所以他在謹慎考慮後，鎖定給新人完整保障的永慶房屋。在薪資福利上，永慶提供業務新人前9個月每月5萬收入保障，讓他不用擔心剛入行沒業績就沒收入；在教育訓練上，除了房仲經紀人的專業課程，還有一對一師徒制，每位新人都有導師學長姐，新人不怕沒人帶，讓他有把握能快速上手。永慶自然是褚金鑫創造高薪的轉職首選！

一對一師徒制 4個月業務菜鳥也能成交！

「在永慶當業務真的不一樣！」褚金鑫以自己的經歷分享，一對一師徒制讓他到職後，馬上就能跟著學長姊跑商圈、認識社區人脈。且永慶的品牌指名度高，客源充足，當有新客戶上門，學長姐也很願意讓出機會給新人磨練，再由師父(一對一師徒制學長姐)陪同新人服務、了解客戶需求。永慶業務不用單打獨鬥、以團隊合作取代競爭，加速開發與銷售，就算是業務菜鳥也能從做中學、累積成交！

談起自己的第一筆成交經驗，褚金鑫還記憶猶新，他說「當時才入行4個月，我連與屋主簽約手都還會抖！還好有師父及店長的助攻，全程陪同帶看及簽約，讓我第一件專任委售在兩周內就成交！」感激於新人期由學長姊得到的支援，讓褚金鑫在往後擔任新人的專屬師父時，也願意傾囊相授、將銷售心得分享給新進夥伴，傳承永慶的團隊合作精神。

永慶的一對一師徒制，由學長姊從旁指導業務新人，讓褚金鑫(右二)在轉職後能快速上手業務工作。(圖/永慶房屋提供)

求職不設限 褚金鑫：在永慶當業務真的不難！

「願意投入百分百資源在新人上的公司真的很少見！」褚金鑫認為，永慶不只提供業務新人前9個月每月5萬的保障福利，給新人安心的就業環境，還有完整培訓制度，只要跟著公司的步調達成階段性任務，就能掌握成交機會！且永慶月月晉升制度無年資限制，業績達標就能為自己加薪，每年還有最高250萬的「幸福成家基金」可以爭取，許多新人都能在第一年就突破百萬年薪，他自己就是最佳見證！

入行即將年滿6年的褚金鑫，穩定的業績表現，讓他每月收入都在10萬以上，年年都能創造百萬年薪。他鼓勵所有想爭取高收入、為自己創造百萬年薪的求職者，「不需為自己設限，只要肯努力、時時保持積極的態度，來了就會發現，在永慶當業務真的一點都不難！」