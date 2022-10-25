立委林德福、副議長陳鴻源、議員連斐璠、羅文崇致詞。（李奇叡攝）

新北市永和區仁愛公園「保安城堡」今日下午3時正式啟用。（李奇叡攝）

新北市永和區仁愛公園「保安城堡」今日下午3時正式啟用。（李奇叡攝）

新北市農業局副局長諶錫輝、景觀處處長林俊德到場參與開幕儀式。（李奇叡攝）

新北市永和區仁愛公園「保安城堡」今日下午3時正式啟用，成永和區首座全齡共融特色公園，更是新北市2019年至今完成的第100處共融特色公園，提前達標。

永和區公所表示，「保安城堡」以分齡分區為概念打造，為新北第155處共融特色公園，引進為長者設計的「體健區」、青壯年的「健身區」、以及兒少的「沙坑區」，與今年初已完工的第134處共融特色遊戲場「貞愛城堡」，適合各年齡層民眾一起運動及遊玩，新北市農業局副局長諶錫輝、景觀處處長林俊德、永和區長陳怡君、立委林德福、副議長陳鴻源、議員連斐璠、羅文崇以及里長、鄰近社區發展協會都到場參與開幕儀式。

公所指出，陳鴻源為滿足地方需求，發起提議翻轉改變仁愛公園，連斐璠、羅文崇共同響應，建議市府補助所需經費，這幾年市府陸續編列改造費用達3千多萬元，添置30多項設施，含「貞愛城堡」特色遊戲場的共融遊具，「保安城堡」則引進適合高齡長者肩部、腰部活動的體健設施等，以及適合輪椅族群的無障礙運動設施，針對中壯年導入如核心、雙槓、壺鈴等具有阻力之訓練設施，可獨立使用，或以組合式運動模式相互搭配，透過多元體健設施，滿足不同年齡層遊憩需求。

而配合本期工程亦翻新了大音樂台，增加無障礙通行空間，讓輪椅族能有更舒適的觀看體驗。

諶錫輝表示，新北市政府於2019年4月成立跨局處工作小組，共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，今啟用的仁愛公園「保安城堡」是新北市自2019年起完成的第100處，4年內百處達標，未來會持續盤點各區需求，將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，更納入公民參與，推動公園特色、共融或全齡化改善，以提供市民更完善的公園休憩空間。

陳怡君表示，永和區超過百歲的人瑞有122位，老年人口超過百分之20，因此設計絕對會以安全至上，而除了仁愛公園，公所也積極在永和區內適當空地建造鄰里小公園，目前共有51處小公園，希望每位區民都能在住家附近找到自己的遊戲場。