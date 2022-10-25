中國外交部發言人汪文斌25日主持例行記者會，有記者提問，51年前的今天，聯合國大會通過第2758號決議，確認了中華人民共和國政府是在國際上代表包括台灣在內的全中國的唯一合法政府。但是一段時間以來，美國一些勢力散布聯大第2758號決議未解決台灣地位論，助台拓展國際空間。 汪文斌強調，「半個多世紀以來的歷史證明，聯大第2758號決議不容挑戰，一個中國原則不可撼動，國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，中國完全統一一定能夠實現。」

汪文斌稱，1971年10月25日，第二十六屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，該決議不僅明確恢復中華人民共和國的一切權利，承認它的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，還要求將台灣當局代表從其非法占據的席位上驅逐出去。決議通過後，美國等少數國家為保留台灣在聯合國的席位而提出的所謂「雙重代表權」提案成為廢紙一張。

汪文斌指出，聯大第2758號決議不僅從政治上、法律上和程式上徹底解決了包括台灣在內的全中國在聯合國以及國際機構中的代表權問題，而且明確了中國在聯合國的席位只有一個。一個中國原則成為國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則，徹底封堵了任何人、任何國家、任何勢力企圖製造「兩個中國」或「一中一台」的空間。台灣沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。

汪文斌稱，51年來，在堅持一個中國原則基礎上，中國的建交國由60多個增加到181個。這充分表明堅持一個中國原則是國際大義，人心所向，是不可抗拒的時代潮流。

汪文斌表示，近年來，美方一些勢力惡意曲解聯大第2758號決議，散佈第2758號決議未解決台灣地位的謬論，炒作所謂台灣參與聯合國系統，試圖虛化掏空一個中國原則，縱容支持台獨分裂活動，給台海和平穩定造成嚴重負面影響。這種開歷史倒車的行徑註定遭到國際社會的普遍抵制和反對，也註定會在中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力面前折戟沉沙。