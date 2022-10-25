從國外海歸的「波波牙醫」爭議延燒，台北市議員王鴻薇、本土小牙醫聯盟代表林元敏揭露，立委賴惠員女兒正在波蘭就讀牙醫科系，她提案《醫師法》修法附帶決議，護女又玩弄醫師法，都是為了自己利益。至於民進黨台北市長候選人陳時中說自己是關後門的人，王鴻薇則批評，使「波波牙醫」門戶大開，陳時中真的是守門人嗎？

民進黨立委提案《醫師法》修法附帶決議讓「波波牙醫」等國外學歷牙醫師，返台可免學歷甄試及開放實習名額，王鴻薇指出，近日本土小牙醫聯盟為了「波波牙醫」事件四處奔走，立法院在審查《醫師法》修正草案時的七項附帶決議，為在國外就讀牙醫學系學生大開後門，恐影響本土年輕牙醫工作權。

王鴻薇接著指出，賴惠員的女兒正在波蘭就讀牙醫科系，是她提案《醫師法》修法附帶決議讓「波波牙醫」等國外學歷牙醫師返台維持免學歷甄試及開放實習名額，若子女未來可能是「波波牙醫」，卻利用立法委員職權，在立法院提案，要求衛福部大開大門，此舉是否是濫權，圖利自己的家人。

王鴻薇也說，陳時中說自己是守門人，但國外實習人數增加，是否是衛福部定訂的？如果覺得不合理，為何沒去做協調，而使「波波牙醫」門戶大開，陳時中真的是守門人嗎，她也批評，面對問題不能再說「我離開衛福部」，或甩鍋說事情跟他無關，陳時中應做出具體回應。

林元敏說明，今年統計以國外學歷報考牙醫師，39％來自波蘭、39％來自西班牙，波蘭是大宗，西班牙這幾年比例逐漸升高，因為各國規定不同，在西班牙一畢業可直接取得醫師資格，波蘭畢業生則需先經語言考試，才能考當地醫生。

林元敏強調，醫師法修正案附帶決議，一年開放300多個海外牙醫實習，這數字已遠遠超過台灣醫療機構可提供的實習量能，未來恐有很多在外國未經完整實習訓練的醫師，在父母安排的自家診所過個水，就大方在台執業。

林元敏指出，而在自家實習、立法院開後門的一條龍波波牙醫生產線，只會劣幣驅逐良幣，為權貴子弟克紹箕裘的職涯規畫，罔顧民眾的醫療權益，這不只是牙醫界的問題，更是每個民眾切身的醫療問題。

李元敏表示，本土小牙醫聯盟提出兩訴求，第一，維持國外學歷實習名額50人，第二，6年內國外學歷實習名額回歸30人，他自己則認為，醫師法應重新修法，國外取得醫師資格者，才可回台參加國考。